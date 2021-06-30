Hafsanur Sancaktutan kimdir? İstismara uğradığını itiraf etti! Pedofili bir dedem vardı...

Hafsanur Sancaktutan kimdir? İstismara uğradığını itiraf etti! Pedofili bir dedem vardı...

Türkiye'nin gündeminde yer alan Elmalı davasının akabinde bir itiraf da oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan geldi. Dedesi tarafından taciz edildiğini açıklayan Hafsanur Sancaktutan kimdir? araştırılıyor.

İki çocuğun öz annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı davada verilen tutuksuz yargılama kararı, ülkeyi ayağa kaldırdı.

Akabinde ünlü isimlerden sesler yükselirken, taciz yaşayan oyunculardan itiraflar da gündeme geldi.

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, çocukken dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Sancaktutan, "Artık susmak yok” dedi.

Açıklamalarının ardından merak edilen isimler arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan hakkındaki bilgiler araştırılmaya başladı. Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte hayatı ve biyografisi...

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan 21 yaşındadır. Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Oyuncu aynı zamanda Rizelidir.

21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır.

Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

Sancaktutan, Instagram hikayesi üzerinden yaptığı paylaşımda, çocukken dedesi tarafından istismara maruz kaldığını açıkladı.

"PEDOFİLİ BİR ADAMIN TORUNUYUM"

Sancaktutan şu ifadelere yer verdi:

"Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes! Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından?

Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum. Kızlar susmayın. Artık susmak yok. Çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz. Çünkü sizi çok seviyorum."