Hafsanur Sancaktutan pembe bikinili pozlarıyla mest etti! 'Bu güzellik halis mi' Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce kez beğeni aldı. İşte o kareler..

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Geçen haftasonu tatil yapan Hafsanur Sancaktutan bikinili pozları ile beğeni topladı. Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan oyunculuğunun yanında güzelliği ve fiziği ile de tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 22 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan küçük yaşta oyunculuk ile ilgilenmeye başladı. Birçok dizide rol alan Hafsanur Sancaktutan ilk olarak 2018 yılında Servet isimli dizide rol alarak televizyon ekranlarına çıktı. Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve Dünyayla Benim Aramda dizilerinde rol alan genç oyuncu başarılı performansı ile dikkat çekmeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunuyor. Oyuncunun her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor. Hafsanur Sancaktutan'ın son instagram paylaşımı dikkat çekti. Bikinili pozlarını Instagram'da paylaşam Hafsanur Sancaktutan'ın bu pozları büyük beğeni topladı.. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın son Instagram pozları..