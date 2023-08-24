Hafsanur Sancaktutan pembe bikinisiyle denizde uzanınca..."Deniz kızları gerçektir" Ya Çok Seversin dizisinde Leyla karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, Instagram pozlarıyla göz kamaştırıyor.

ensonhaber.com

İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazandı.

Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakteri ile çıkış yakaladı.

Aslen Rizeli olan ancak kariyerinin peşinden İstanbul'a gelen Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde yeni rolüyle adından söz ettiriyor.

Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde Leyla karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, beğeni topluyor.

Deniz kızı pozu

23 yaşındaki Hafsanur'un Instagram karelerine bakanlar, gözlerini alamadı.

Birbirinden cesur pozlara imza atan Sancaktutan, adeta fizik şov yaptı.

Denizin üstünde süzülen ünlü oyuncu, pembe bikinisiyle görenleri mest etti.