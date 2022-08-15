Hafsanur Sancaktutan son pozuyla nefes kesti!

'Son Yaz' dizisinde Yağmur karakterine hayat veren sevilen oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyadan paylaştığı pozuyla takipçilerinin ilgi odağı oldu.

22 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan, son yılların yükselen genç yıldızlarından.

Son Yaz dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle herkes tarafından sevilen oyuncu Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan güzel isim, 'Menajerimi Ara' dizisinin yıldızı Deniz Can Aktaş'la yaşadığı aşkla gündemde...

Güzelliğiyle hayran bırakan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından paylaştığı kareleri takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Sancaktutan, son olarak makyaj sonrası pozlarını paylaştı.

Genç oyuncunun peş peşe paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle takipçilerinden tam not alan oyuncunun son paylaşımı...