Hafsanur Sancaktutan'dan üzen haber! Yakalandığı hastalığı sosyal medyadan duyurdu... Oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile koronavirüse yakalandığını duyurdu. İşte 23 yaşındaki oyuncunun o paylaşımı...

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Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Ya Çok Seversen dizisinde Leyla Köksal karakterine hayat veren genç oyuncu son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 23 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Kedisiyle verdiği bir pozu Instagram hesabından paylaşan Hafsanur Sancaktutan paylaşımına "4. covid oluşumuzu andık" notunu ekledi.

İşte o paylaşım...

20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan küçük yaştan itibaren oyunculuk ile ilgilenmeye başladı.

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve Ya Çok Seversen dizilerinde rol alan Hafsanur Sancaktutan oyunculuğu ve güzelliği ile sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu bugün yaptığı paylaşım ile 4. kez koronavirüse yakalandığını açıklamasıyla adından söz ettirdi...