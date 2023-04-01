HAFTANIN KARESİ: Hadise küvette poz verdi, gören ne diyeceğini bilemedi! "Yeni ve heyecanlı" Hadise yeni şarkısı için heyecanlı şu sıralar... Boşandıktan sonra küllerinden doğan güzel isim, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve küvette poz verdi. Güzel ismin son pozu ortalığı salladı.

Sinan Akçıl ile evlenmesi beklenirken ayrılan Hadise, aşkı Kaan Yıldırım'da buldu.

Kaan Yıldırım ile iki yıl süren aşkın nikah masasında bitmesi bekleniyordu. Ancak başarılı isim, çok bunaldığını söylediği ilişkisini geride bıraktı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı gündeme damga vururken, başarılı şarkıcı bu aşkı kolay geride bıraktı.

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi.

Aşkını ilk başlarda gözlerden uzak yaşayan ancak daha sonra evlilik teklifini dahi paylaşan Hadise, aradığı mutluluğu yine bulamadı.

Hadise, 15 Eylül 2022 tarihinde Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Çift, 30 Eylül 2022 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Hadise boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarını artırdı ve cesur kıyafetlerine geri döndü.

Evliliğin bitiş nedeni olarak da "özgürlüğün" kısıtlanması gösterilmişti. Hadise geçtiğimiz gün ise küvette poz verdi.

Hadise küvette

Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, kısa süre içerisinde danslarına ve cesur kıyafetlerine geri döndü.

Hadise'nin boşanma nedenleri arasında bunlar gösterildi ancak net bir açıklama gelmedi.

Şimdilerde aşkı ve boşanmayı geride bırakan Hadise, yeni şarkısının heyecanını yaşıyor.

Yeni şarkısının afişini ise sosyal medyadan yayınladı. Hadise bu afişle dikkat çekmeyi de başardı.

Küvette poz veren Hadise, hayranlarının iltifat dolu yorumlarını da kaptı.

Güzel isme hem yorum hem beğeni yağdı. Ayrıca yeni şarkıyı heyecanla beklediklerini söyleyenler de oldu.