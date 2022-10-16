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    Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş!

    Arabeskin romantik ismi Hakan Altun'un vefat eden babası hakkında gerçek ortaya çıktı. Meğer ünlü ismin babası yakından tanıdığımız biriymiş. İşte Hakan Altun'un babası...
    • 16.10.2022 - 13:09
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    Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş!

    Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programıyla tekrar izleyici karşısına çıktı.

    Ünlü sanatçı, sesi ve şarkıları dışında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

    Son olarak Gonca Vuslateri ile aşk yaşayan Hakan Altun, müzbin bekar olarak biliniyor.

    Ünlü şarkıcının aşk hayatı dışında ailesi de hayranları tarafından merak konusu haline geldi.

    Ailesi ve özel hayatı hakkında çok konuşmayan Hakan Altun'un 4 yıl önce babası vefat etmişti.

    Babasının ölüm haberiyle adeta yıkılan Hakan Altun'un ailesiyle ilgili herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

    'Hani bekleyecektin', 'Telefonun başında' ve 'Ağlamak Yok Yüreğim' şarkılarıyla hafızalara kazınan 'Hakan Altun'un babası da kendisi kadar ünlüymüş.

    Babası hakkındaki gerçek ortaya çıktı

    Hakan Altun’un babası eski futbolcu Arap Hasan lakaplı Hasan Altun’dur. Hasan Altun 4 yıl önce 2017 yılında hayatını kaybetmişti.

    Hakan Altun un babası bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş! #1

    Doğma büyüme Vefa'lı olan, Vefa sporda futbol oynayan 76 yaşında yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Hasan Altun son yolculuğuna Fatih camisinden uğurlanmıştı.

    Futboldaki performansıyla gönüllerde taht kuran Hasan Altun'un cenaze törenine çok sayıda ünlü isim de katılmıştı.

    Hakan Altun un babası bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş! #2


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