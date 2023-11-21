Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem'in güzelliği olay oldu! "Mankenler yanından geçemez" Bugün yeniden baba olan Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu.

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A Milli Futbol Takımı'nın başarlı ismi Hakan Çalhanoğlu, yeniden baba oldu...

Üçüncü kez babalık heyecanı yaşayan ve oğlu Asil Can'ı kucağına alan Çalhanoğlu, aile hayatıyla göz dolduruyor.

Liya ve Ayaz adında iki çocuğu daha bulunan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem ise güzelliğiyle gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Çalhanoğlu'nun güzelliğine hem Türk hem de yabancı hayranlardan yorum yağdı.

Sinem Çalhanoğlu'nun doğal güzelliği büyüledi

2017 yılında Hakan Çalhanoğlu ile dünyaevine giren Sinem, sosyal medya hesabına ailesine dair detayları atıyor.

Zamanını çocuklarıyla geçiren ve yeniden anne olan Sinem Çalhanoğlu'nun üç çocuk doğurduğuna ise kimse inanmıyor.

Kusursuz güzelliği ve formuyla Sinem Çalhanoğlu'na sosyal medyadan övgü dolu yorumlar geliyor.