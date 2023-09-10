Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den aşk pozu! İşte sosyal medyayı sallayan o kare.. Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den yeni bir aşk pozu geldi. Hakan Sabancı sosyal medya hesabından sevgilisi Hande Erçel ile bir karesini paylaştı. İşte o kare..

ensonhaber.com Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Hakan Sabancı son sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı magazin dünyasının uzun süredir gündeminde yer alıyor. Bir süredir aşk yaşayan Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Hakan Sabancı, sevgilisiyle gün batımında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in aşk pozu.. Yaz başından bu yana aşklarına dolu dizgin devam eden çift farklı ülkelere tatile giderek aşk tazelemişlerdi. Çift romantik karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak aşklarını ilan etmeyi sürdürüyor..

Salih Demirgan

Seo Editor

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