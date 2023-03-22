Hakan Sabancı'nın eski aşkı sosyetenin gözdesi çıktı! Nikahın kıyısından dönmüş: "Hande çok kıskanacak" Şu sıralar Hande Erçel ile birlikte olan Hakan Sabancı, eski aşkıyla gündem oldu. Bir dönem nikahın kıyısından dönen Sabancı'nın eski aşkı, sosyetenin gözde isimlerinden birisi çıktı. O ismi duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

14 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Sabancı, Londra'da eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Sabancı'nın Türkiye'ye dönüşü bir hayli olaylı oldu. Hakan Sabancı, Türkiye'ye döndükten sonra aşklarıyla gündemden düşmedi. Yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Hakan Sabancı, şu sıralar ünlü oyunculardan Hande Erçel ile birlikte. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra yalnızlığı tercih eden Hande Erçel, gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı. Sık sık havaalanında tatile giderken görüntülenen ikili, yılın aşkı olma yolunda ilerliyor. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile olan aşkının ardından, eski sevgilisi gündeme getirildi. Hakan Sabancı'nın eski aşkını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Hakan - Aslışah aşkı Hakan Sabancı ev Aslışah Alkoçlar, 1 yılı aşkın ilişki yaşadı. Londra'da başlayan aşkları, İstanbul'da son buldu. Sık sık birlikte fotoğraf veren ikilinin nikah masasına oturacağı konuşuluyordu. Ancak evlenmekten vazgeçen çiftin akabinde de ani bir kararla ayrılması herkesi şaşırttı. Hakan Sabancı'dan sonra bazı flört deneyimleri yaşayan Aslışah Alkoçlar, aşkı Kaan Demirağ'da buldu. Güzel ismin Cem ve Ada adında iki çocuğu oldu.