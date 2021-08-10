Hakan Sabancı'yı ifşalamıştı! Aygün Aydın yeni aşkıyla dudak dudağa poz verdi! Sevgilisi bakın kim çıktı

Hakan Sabancı'nın yazışmalarını ifşa eden ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapse giren Aygün Aydın, yeni aşka yelken açtı. Sabancı'dan ümidini kesen Aydın'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı.

Oyuncu Aygün Aydın ile Hakan Sabancı arasındaki polemik son dönemde magazin gündeminden düşmüyor.

Hakan Sabancı ile ilişkilerini ispatlamak amacıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, Sabancı'nın çıkarttığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için üç gün hapis yatmıştı.

Oyuncu Aydın, cezaevinden çıktıktan sonra peş peşe yaptığı paylaşımlarla Sabancı'yı hedef almış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

''SENİN KÖTÜRÜM OLDUĞUNU GÖRMEDEN ÖLMEYECEĞİM''

Aydın, Sabancı'ya, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmak da suçmuş meğer! Seni yerle bir etmeden bu dünyada göçüp gitmeyeceğim... Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu... Herkes öğrenince mi rahatsız oldun!" demişti.

HAREKETE GEÇMİŞTİ

İş insanı Hakan Sabancı'nın avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkillerine tehdit ve tacize devam ettiğin iddia etmişti.

Bunun üzerine mahkeme, 2. kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırmıştı.

Hapisten çıktıktan sonra Sabancı'ya ağır ifadeler kullanan Aydın, son olarak bomba bir haberle gündeme geldi.

"EN BÜYÜK KARANLIĞIMDA DOĞAN GÜNEŞİM"

Hakan Sabancı'yla yaşadıkları nedeniyle magazin gündeminde kendine geniş bir yer bulan Aydın, Sabancı'dan ümidini kesip yeni bir aşka yelken açtı.

Oyuncu Aygün Aydın, yeni sevgilisiyle dudak dudağa çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aydın, paylaşımının altına, ''En büyük karanlığımda doğan güneşim. Dünyamdan çok uzakken hayatımın en büyük iyikisi olduğun için teşekkür ederim sevgilim'' notunu düşerek kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

YENİ SEVGİLİSİNİN SOYADI 'KOÇ'

Sürekli Sabancı Ailesi'ni eleştirip Koç Grubu'nu öven Aydın'ın yeni sevgilisinin soyadının Koç olması dikkat çekti.

ESPRİ YAĞMURU BAŞLADI

Geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Süha Yaman Koç'la birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Aydın, "En büyük karanlığımda doğan güneşim" yazarak kalp emojisi koydu.

Genç kızın sevgilisinin soyadının Koç olması ise sosyal medyada espri konusu oldu. Aygün'e "Kurbanlık koçunu bulmuşsun", "Koç koç dedin sonunda bir koç buldun" esprileri yapıldı.