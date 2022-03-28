Hakan Ural kahreden haberi canlı yayında aldı! Paylaşımı yürek burktu

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu, hayatını kaybetti. Acı haberi bugünkü canlı yayınında alan Ural, yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gündeme dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu hayatını kaybetti.

Hakan Ural, dayısının ölüm haberini sunuculuğunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programının bugünkü canlı yayınında aldı.

Aldığı haber karşısında yıkılan Ural, yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

''VEFAT HABERİNİ YAYIN ESNASINDA ALDIM''

Instagram'dan dayısıyla fotoğrafını paylaşan ünlü isim, ''Bugün yayın esnasında dayımın vefat haberini aldım. Maalesef mekanı cennet olsun Cahit Çubukçu.'' ifadelerini kullandı.

Ural, dayısının ölüm nedeni ve cenaze töreni hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.

''AFFINIZA SIĞINIYORUM''

Hakan Ural, bir sonraki paylaşımında ise ''Tüm başsağlığı mesajlarınız için Allah razı olsun. Yayınlar esnasında olabilecek duygusal git gel ihtimallerine karşın şimdiden affınıza saığınıyorum.'' ifadelerine yer verdi.