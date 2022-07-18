Hakan Ural kimdir? Hakan Ural'ın hayatı ve kariyeri..

Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.Sosyal medyanın gündemine oturan olay sonrası Hakan Ural'ın hayatı merak konusu oldu..

Ünlü oyuncu Hakan Ural sosyal medyanın gündeminde.Babasının yaptığı açıklamaların ardından günün en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hakan Ural'ın hayatı merak konusu oldu.

Hakan Ural'ın hayatı ve kariyeri büyük merak konusu oldu.Peki Hakan Ural kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte tüm merak edilenler..

Hakan Ural kimdir?

Hakan Ural 2 Ocak 1968 yılında İstabvul'da dünyaya geldi.Şarkıcı Selçuk Ural'ın oğlu olan Hakan Ural 16 yaşına kadar babası tarafından kabul edilmedi.17 yaşına bastığında babasının velayetine geçen Hakan Ural 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı.

O dönemlerde Yeşilçam'dan teklifler almaya başlayan Ural eğitimi için Amerika'ya gitti.19 yaşında Sibel Can ile evlenen Hakan Ural'ın bu evlilikten 2 çocuğu bulunmaktadır.

Hakan Ural 1986 yılında Banu Alkan ile oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanındı.Ardından 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi ünlü isimlerle farklı projelerde başrol oynadı.

2008 yılında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'İpsiz Recep' isimli dizide Kadir İnanır,Burcu Kara, ve Mesut Akusta gibi isimlerle rol almıştır.

2009 yılında 'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi' isimli filmde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile rol alarak adından söz ettirmiştir.

O yıllardan bu yana bir çok film projesinde yer alan ünlü oyuncu şimdilerde Kanal D'de ekranlara gelen 'Neler Oluyor Hayatta' isimli sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.