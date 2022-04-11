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    • Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa'nın güzelliğine bakın! Sevgilisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı

    Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa'nın güzelliğine bakın! Sevgilisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı

    Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk pozunu paylaştı. Melisa Ural'ın araç içindeki pozu "Baş başa tatile mi çıkıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 13:34
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    Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa'nın güzelliğine bakın! Sevgilisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı

    Ünlü şarkıcı Sibel Can, delicesine aşık olduğu ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural ile 1988 yılında gizlice nikah masasına oturdu.

    1992 yılında ilk çocukları Engincan Ural'ı kucaklarına alan Sibel Can ve Hakan Ural, 1994 yılında ise ikinci çocukları Melisa'ya kavuştu.

    Ünlü çift, tam 11 yıl süren evliliklerini 1999 yılında sonlandırdı ve ikisi de başka evlilikler yaptı.

    2000 yılında müteahhit Sulhi Aksüt ile dünya evine giren Sibel Can, yine aynı yıl oğlu Emir Aksüt'ü kucağına aldı.

    Hakan Ural ise 2005 yılında Ezgi Can ile dünya evine girdi ve Ural'ın 2013 yılında Gisella adında bir kızı daha oldu.

    Sibel Can ve Hakan Ural'n çocukları, magazinden uzak büyüseler bile şimdilerde çeşitli haberler ile gündeme geliyor.

    Geçmişte oldukça kilolu olan ve verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik katan Melisa Ural, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

    Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melisa Ural, bir süredir Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyor.

    Anne ve babadan onay geldi

    Şimdilerde 27 yaşında olan Melisa Ural, anne Sibel Can ile baba Hakan Ural'dan onayı aldıktan sonra sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilk aşk pozunu geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.

    Güzelliği ve zarafeti ile annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural, son olarak sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşım ile kutlamıştı.

    Hakan Ural ve Sibel Can ın kızı Melisa nın güzelliğine bakın! Sevgilisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı #1

    Melisa Ural sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

    Melisa Ural ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan yeni aşk pozu geldi.

    Araç içinden karelerini paylaşan Melisa Ural'ın aşk pozu, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

    Ailelerden de onay çıkan Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkının evlilik yolunda emin adımlarla ilerledikleri konuşuluyor.

    Hakan Ural ve Sibel Can ın kızı Melisa nın güzelliğine bakın! Sevgilisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı #2

    Hakan Ural ve Sibel Can ın kızı Melisa nın güzelliğine bakın! Sevgilisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı #3

    Hakan Ural ve Sibel Can ın kızı Melisa nın güzelliğine bakın! Sevgilisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı #4

    Hakan Ural ve Sibel Can ın kızı Melisa nın güzelliğine bakın! Sevgilisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı #5

    Hakan Ural ve Sibel Can ın kızı Melisa nın güzelliğine bakın! Sevgilisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı #6


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