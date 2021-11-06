Hakan Ural'dan kötü haber geldi! Durumu ağırlaşınca dua istedi

Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ural, "Her geçen gün daha da zorlaştı" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Hakan Ural, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta sunuculuğunu yaptığı ''Neler Oluyor Hayatta'' programına ara verdi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu.

İYİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Hakan Ural, iki gün önce Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Ural paylaşımında, ''Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah’ın izni ile çok iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah'tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar.'' ifadelerine yer vermişti.

''SÜREÇ HER GEÇEN GÜN DAHA ZORLAŞTI''

Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü sunucudan bir paylaşım daha geldi.

Ural, yaptığı paylaşımda, ''Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin.'' ifadelerini kullandı.