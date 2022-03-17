Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'a bakın! Vücudunu saran elbisesiyle oryantal yaptı, ortalığı yıktı geçti...

Ünlü şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Vücudunu saran elbisesiyle oryantal dansı yapan Sibel Can, o anları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 1988 yılında henüz 18 yaşındayken büyük aşkı Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturdu.

O dönemde Türkiye'nin en güzel kadını olarak kabul edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın 11 yıl süren evliliği böyle başladı.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evliliklerinden Melisa ve Engincan Ural adında iki çocuğu oldu.

1999 yılında Sibel Can'dan boşanan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can'la evlendi ve bu evliliğinden Gisella adını verdiği bir kızı daha dünyaya geldi.

''YAŞAYAN BİR EFSANE''

Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği ''Neler Oluyor Hayatta'' adlı magazin programında eski eşi hakkında konuştu.

Ural, iki çocuğunun annesi Sibel Can'dan övgü dolu sözlerle bahsetti ve onu yere göğe sığdıramadı.

Sibel Can'ın sesini ve yorumunu iltifat yağmuruna tutan Ural, ''Sanat müziği konusunda böyle bir yorum yok. Yaşarken fırsat buldukça, zaman ayırıp muhakkak Sibel'i dinleyin. Resmen yaşayan bir efsane... Yaş aldıkça sesi öyle bir oturdu ki... Yiğidi vur hakkını yeme...'' ifadelerini kullandı.

SİBEL CAN'DAN ORTANTAL ŞOV

Hakan Ural'ın 'yaşayan efsane' dediği eski eşi Sibel Can, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Sibel Can, vücudunu saran elbisesiyle oryantal şov yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Sibel Can'ın paylaşımı, sosyal medyayı kasıp kavururken ünlü şarkıcıya ilk yorum ise kızı Melisa Ural'dan geldi. Melisa Ural, annesinin paylaşımına kalp ve ateş emojileri koydu.