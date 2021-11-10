Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, ekranlara dönecek mi? Nur Tuğba Namlı'dan açıklama

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, koronavirüse yakalandı. Yoğun bakıma alındığı iddia edilen sanatçıyla ilgili partneri Nur Tuğba Namlı açıklama yaptı.

‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık problemleriyle uğraşıyor.

Ekrana bir süre ara veren ve sosyal medyadan durumu hakkında bilgilendirme yapan Ural, koronavirüse yakalandı.

Ural'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ise yoğun bakıma alındığına yönelik iddialar gündeme geldi.

Bu iddiaların doğruluğunu öğrenmek isteyen hayranları, "Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, ekranlara dönecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl, ekranlara dönecek mi? İşte yanıtı...

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Nur Tuğba Namlı şu ifadeleri kullandı;

"Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi.

HAKAN URAL EKRANLARA GERİ DÖNECEK Mİ?

Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış Haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef."