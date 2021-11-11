Hakan Ural'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyordu. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'dan güzel haber geldi.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen ''Neler Oluyor Hayatta'' programının başarılı sunucusu Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekranlarda yer almıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Hakan Ural, durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Bu paylaşımından bir süre sonra bir paylaşım daha yapan Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkutmuştu.

Hastaneye giderek PCR testi yaptıran Ural'ın negatif çıkan test sonucu, bir süre sonra pozitife dönmüştü. Bunun üzerine başarılı sunucu, tedbir amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

GÜZEL HABERİ VERDİ

Covid-19 nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'dan hayranlarını sevindiren haber geldi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edilen Hakan Ural, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

''BİRKAÇ GÜN SONRA BERABERİZ''

Ural, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar an itibari ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler."