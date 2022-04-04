Hakim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri...

ATV ekranlarının yeni yapımı Hakim hakkındaki aramalarda, dizi çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu. Peki Hakim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte detaylar...

Hakim dizisi, 4 Nisan Pazartesi akşamı seyircisiyle buluşuyor.

ATV ekranlarının Limon Film imzalı iddialı yapımı Hakim'in senaryosu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın yazdığı, yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı dizi, "adalet" kavramını sorgulatacak.

Suç ve aksiyon türündeki Hakim dizisi, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışmasıyla ilerleyecek.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan'ın yer alan Hakim, "Your Honor" dizisinden uyarlanıyor.

İlk bu akşam 20:00'da ATV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Hakim dizisinin nerede çekildiği de merak konusu oldu.

Peki, Hakim nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte ayrıntılar..

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hakim dizisi çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında yapılıyor.

Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin gerçekleştiği biliniyor.

HAKİM DİZİSİ KONUSU

Mesleğine aşık ve dürüst bir Hakim, oğlunun suça karışmasından sonra onu koruyabilmek için ucu bucağı görünmeyen bir savaşın içine girer.

Hakim yani Ömer Arif Derman karakteri, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan ile kendine yeni bir dünya kurmuştur. Baba oğlun bu dünyası, Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesi ile darmadağın olmaktadır. Hakim Ömer Arif, oğlu Ozan için ona bir şey olmaması için bu zamana kadar bildiği tüm doğruları bir köşeye bırakır. Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, azılı bir mafya liderinin oğludur. Hakim, oğluna bir zarar gelmemesi için akla gelmeyecek yöntemler uygular. Hakim Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüşür.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI

Hakim dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi ünlü oyuncular yer alıyor.