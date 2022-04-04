Petrol
106.61
2.13%
Euro
16.12
-0.61%
Dolar
14.69
0.07%
Altın
912.56
0.38%
Borsa
2311
2.65%
Bitcoin
669.935
-2.13%
BTXN Coin
33.23
-6.07%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Hakim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri...

    ATV ekranlarının yeni yapımı Hakim hakkındaki aramalarda, dizi çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu. Peki Hakim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 20:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri...

    Hakim dizisi, 4 Nisan Pazartesi akşamı seyircisiyle buluşuyor.

    ATV ekranlarının Limon Film imzalı iddialı yapımı Hakim'in senaryosu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın yazdığı, yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı dizi, "adalet" kavramını sorgulatacak.

    Suç ve aksiyon türündeki Hakim dizisi, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışmasıyla ilerleyecek.

    Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan'ın yer alan Hakim, "Your Honor" dizisinden uyarlanıyor.

    İlk bu akşam 20:00'da ATV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Hakim dizisinin nerede çekildiği de merak konusu oldu.

    Peki, Hakim nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte ayrıntılar..

    HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Hakim dizisi çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında yapılıyor.

    Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin gerçekleştiği biliniyor.

    Hakim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri... #1

    HAKİM DİZİSİ KONUSU

    Mesleğine aşık ve dürüst bir Hakim, oğlunun suça karışmasından sonra onu koruyabilmek için ucu bucağı görünmeyen bir savaşın içine girer.

    Hakim yani Ömer Arif Derman karakteri, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan ile kendine yeni bir dünya kurmuştur. Baba oğlun bu dünyası, Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesi ile darmadağın olmaktadır. Hakim Ömer Arif, oğlu Ozan için ona bir şey olmaması için bu zamana kadar bildiği tüm doğruları bir köşeye bırakır. Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, azılı bir mafya liderinin oğludur. Hakim, oğluna bir zarar gelmemesi için akla gelmeyecek yöntemler uygular. Hakim Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüşür.

    Hakim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri... #2

    HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI

    Hakim dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

    Hakim dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte set yerleri... #3


    İlginizi Çekebilir

    EDHO'nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'ya geliyor! Usta isim 'Ferzat' rolünü havada kaptı
    Medya

    EDHO'nun yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu'ya geliyor! Usta isim 'Ferzat' rolünü havada kaptı

    Alişan'ın biricik eşi Buse Varol'un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı
    Medya

    Alişan'ın biricik eşi Buse Varol'un kilolu halini gören tanıyamıyor! O kareler ağızları açık bıraktı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir