Hakim dizisinin Cevdet'i Uğur Yücel'in eşi usta oyuncu çıktı! 39 yıllık bitmeyen aşk...

Yeni dizi Hakim ile ekranlara dönen usta oyuncu Uğur Yücel, Cevdet karakterini canlandırıyor. Yücel'in hayatını araştıranlar ise eşinin ünlü oyuncu olduğunu öğrenince şaşıp kalıyor.

Türk sinema ve dizi sektörününü usta ismi Uğur Yücel, ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim ile kamera karşısına geçti.

Bir yandan Netflix yapımı Uysallar dizisi yayınlanan Yücel, televizyon ekranlarından uzun bir süre uzak kalmıştı.

Hakim dizisindeki Cevdet rolüyle seyircileri ile buluşan usta oyuncu, kariyerine tek kişilik bir gösteri ile adım atmıştı.

1957 yılında dünyaya gelen ve aslen Vanlı olan Uğur Yücel'in biyografisi, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Oyuncu kimliğinin yanı sıra senarist ve yönetmenlik de yapan Yücel, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık, Hırsız Polis, Canım Ailem , Aramızda Kalsın , İçerde, Kırmızı Oda, Fatma ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda yer almıştır.

Uğur Yücel hakkında şaşırtan bilgilerden birisi de özel hayatına dairdir. Usta oyuncunun eşinin, kendisi gibi usta bir isim olduğunu öğrenenler şoke oluyor.

Hatta ikilinin hayranları dahi, çoktan boşanmış olduğunu düşünüyor.

UĞUR YÜCEL - DERYA ALABORA EVLİLİĞİ

Uğur Yücel, 39 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Derya Alabora ile evli.

Oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın halası olan, Masumiyet ve Şaşıfelek Çıkmazı dizileriyle adını duyuran ve birçok projede yer alan Derya Alabora, şimdilerde ekranlardan uzakta.

1983'ten bu yana Uğur Yücel'le evli olan Derya Alabora'nın 1985 doğumlu Can isminde bir oğlu var.

Çiftin sevenleri, magazin gündeminden uzak bir hayat sürmeleri nedeniyle çoktan boşandıklarını düşünseler de, ünlü oyuncu çiftin aşkları hala devam ediyor.

Alabora, "Uğur Yücel ile sizi bir arada tutan şey nedir?" sorusuna "Valla evliliğimi hayatımda istikrar olsun gibi ince hesaplarla korumuyorum. O sorunun cevabını bilmemek belki de bizi bir arada tutuyor." şeklinde yanıt vermişti.