Hakim'in Deniz'i Eslem Akar dekolteli ve mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Görenlerin nevri döndü

Hakim dizisinde Deniz Demirkıran karakterine hayat veren Eslem Akar, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan Akar, güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

23 Mart 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Eslem Akar, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları'nda tamamladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitimine devam eden Eslem Akar, kamera karşısına ilk kez Sen de Gitme dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile geçti.

Daha sonra Avlu, 4N1K İlk Aşk, Tek Yürek, Güvercin, Babam Çok Değişti gibi yapımlarda böy gösteren Akar, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisinde rol alıyor.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel'in yer aldığı dizide Azem'in kızı Deniz Demirkıran karakterine hayat veren Akar, oyunculuğuyla beğeni topluyor.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen genç oyuncu, gelecek vaadeden oyunculardan biri olarak gösteriliyor.

Cesur pozlarıyla mest etti

Performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Eslem Akar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 326 bin takipçisi bulunan Akar, pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

24 yaşındaki oyuncunun göğüs dekolteli ve mini etekli kareleri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.