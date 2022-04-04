Hakim'in Yasemin'i Ebru Özkan'ın eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı! Polat Alemdar'a az çektirmemişti...

Hakim dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Ebru Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Özkan'ın Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla evli olduğunu görünce şaştı kaldı.

18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ebru Özkan, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Hanımın Çiftliği dizisinde hayat verdiği Halide karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Özkan, daha sonra Not Defteri adlı dizide rol aldı.

2014-2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça dizisinde rol alarak ününe ün katan Ebru Özkan, 2018 yılında ise Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteriyle Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanan Özkan, Şahmeran dijital dizisinde rol aldı.

Güzel oyuncu, uzun bir aranın ardından başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Hakim ile ekranlara dönüyor.

Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan dizide, Yasemin karakterine hayat veren oyuncunun özel hayatı merak ediliyor.

Hakkında araştırma yapan izleyiciler, 43 yaşındaki oyuncunun 6 yıldır evli olduğu ismi gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

KURTLAR VADİSİ'NİN YILDIZIYLA EVLİ ÇIKTI

Güzel oyuncu Ebru Özkan, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu ve tiyatrocu olan Ertan Saban ile evlendi.

2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olan Ebru Özkan ve Ertan Saban çiftinin ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.

Ertan Saban, ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde hayat verdiği Gölge karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Polat Alemdar'ın düşmanı olan Gölge, Ortadoğu'da kurmayı planladığı yeni devlete destek verecek Türkiye'den işbirlikçiler arayan bir karakterdi.