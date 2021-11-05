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    Halit Ergenç'in oyunculuktan önceki mesleği şoke etti! Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldı

    Bergüzar Korel ile olan evliliğiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Halit Ergenç'in eski mesleğini duyanlar şaşıp kaldı. Ergenç'in oyunculuğa başlamadan önce dansçılık yaptığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 14:26
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    Halit Ergenç'in oyunculuktan önceki mesleği şoke etti! Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldı

    Ekranların en çok aranan yüzlerinden biri olan Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

    Magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, şimdilerde üçüncü bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

    Oynadığı rollerle izleyicisinin kalbinde taht kuran Halit Ergenç'in kariyerine dair şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Ergenç'in, henüz oyunculuğa başlamadan önce yaptığı işi duyanlar şaşıp kaldı.

    DANSÇILIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Mimar Sinan Üniversitesi'nde Opera okuyan başarılı oyuncunun, bir dönem dansçılık yaptığı ortaya çıktı.

    Halit Ergenç, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce Ajda Pekkan'ın dansçısı olarak sahneye çıkıyordu. Ayrıca Ergenç, bir dönem Leman Sam'ın da vokalistiydi.

    Halit Ergenç in oyunculuktan önceki mesleği şoke etti! Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldı #1

    İLK DİZİSİ ''BENİ BUL''

    1993 yılında oyunculuğa adım atan Halit Ergenç'in ilk projesi, ''Beni Bul'' dizisi oldu. Ardından Tatlı Kaçıklar, Kara Melek gibi dizilerde rol aldı.

    Halit Ergenç in oyunculuktan önceki mesleği şoke etti! Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldı #2

    ZERDA VE ALİYE DİZİLERİYLE ÇIKIŞ YAPTI

    Halit Ergenç, asıl çıkışını Zerda ve Aliye dizilerinde hayat verdiği rollerle yaptı. Ardından Binbir Gece dizisinde rol alan ünlü oyuncu, burada eşi Bergüzar Korel ile tanıştı.

    Halit Ergenç in oyunculuktan önceki mesleği şoke etti! Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldı #3

    2009 YILINDA EVLENDİLER

    Korel ve Ergenç, dizi setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıdı ve çiftin, bu evlilikten 3 çocuğu oldu.

    Halit Ergenç in oyunculuktan önceki mesleği şoke etti! Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldı #4

    VATANIM SENSİN'DE ROL ALDILAR

    Ünlü çift, Vatanım Sensin dizisinde de başrolde karı kocayı canlandırdı.

    Halit Ergenç in oyunculuktan önceki mesleği şoke etti! Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldı #5

    SON OLARAK BABİL'DE ROL ALDI

    Muhteşem Yüzyıl dizisiyle kendine hayran bırakan Ergenç, son olarak Babil dizisiyle ekrana geldi.

    Halit Ergenç in oyunculuktan önceki mesleği şoke etti! Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldı #6

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