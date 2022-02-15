Haluk Bilginer'li 'Baba' dizisi oyuncuları ve rolleri

Show TV’nin yeni dizisi ‘Baba’ için geri sayım devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri de seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte oyuncular ve rolleri...

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisi, 15 Şubat Salı akşamı yayın hayatına adım atıyor.

Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

Dizi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak.

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişecek.

Öte yandan Seyirciler kim hangi rolü oynuyor araştırıyor. Peki Baba dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

BABA DİZİSİ KONUSU

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba…

Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir.

Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI VE ROLLERİ

EMİN SARUHAN - HALUK BİLGİNER

Mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir adam. Gençliğinde açtığı küçük bir bakkal dükkanından başlayarak adım adım toptancılığa kadar büyütür işini. Sevilen, saygı duyulan, güvenilir, sözünün eri bir baba

KADİR SARUHAN - TOLGA SARITAŞ

Emin Saruhanlı’nın en küçük oğlu. Özgürlüğüne düşkün, meraklı ve başına buyruk bir adam. Deneyip yanılarak, gerektiğinde bedel ödeyerek kendi doğrularını bulur. Kardeşleri ve yeğenlerinin haklarını korumak için babasıyla mücadele eder.

FAZİLET SARUHAN - AYDA AKSEL

Geleneklerine bağlı, yetiştiği örf ve adetlere uygun yaşayan, çocuklarını da öyle yetiştiren sevgi dolu bir anne. Emin’le kırk yedi yıldır evliler. Emin ve çocukları arasında köprü vazifesi görür. Kadir’e çok düşkündür.

SERVET SARUHAN - TANER RUMELİ

Yaşar’ın kardeşi. Kadir ve Büşra’nın abisi. Yakışıklılığı sayesinde istediklerine hep çok kolay ulaşır. Her kapıyı açan yakışıklılığı, bir tek babasıyla olan ilişkilerinde işe yaramaz. Eğlenceye düşkündür. İlk karısı Münevver’den boşanıp, Şahika ile evlenir.

YAŞAR SARUHAN - DENİZ HAMZAOĞLU

Emin’in en büyük oğlu. Küçük yaşta Emin’in sözünden bir defa çıkmış, bunun da ağırlığını ömür boyu taşımıştır. Annesinin seçtiği kadınla evlenir. Mülayim ve uysaldır. Hiçbir zaman fazlasında gözü olmamıştır.

BÜŞRA KALKAN (SARUHANLI) - ÖZGE YAĞIZ

Emin’in en küçük çocuğu, tek kızı. Ödemiş’teki hesap işlerini o hallediyor. Aşık olmadığı bir adamla, Ahmet’le evli. Kadir’le arasında daha farklı ve sevecen bir ilişki var.

MÜNEVVER ŞAHİN - BİHTER DİNÇEL

Servet’in ilk eşi, Kübra’nın annesi. Sessiz, sakin, kendi halinde bir kadın. Boşandıktan sonra da aile evinde yaşamaya devam ediyor. Emin’e büyük bir sevgi ve saygı ile bağlıdır.

ŞAHİKA SARUHANLI - ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

Servet’in ikinci eşi. Frapan ve çekici bir kadın. Çocukluğunda paranın yokluğunu çok hissettiği için maddiyat onun için önemlidir. Nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir.

KADİRCAN SARUHANLI - OKTAY ÇUBUK

Yaşar ve Binnur’un oğlu, Zeynep’in ikiz kardeşi. Babası yerine amcası Servet’i rol model alır. Küçük yerde yetişmiş olduğu için henüz gözü açılmamış.

KÜBRA SARUHANLI - DAMLASU İKİZLEROĞLU

Servet ve Münevver’in kızı. Annesi gibi görünmez olmaktansa ön planda olmayı sever. Babasını ne kadar seviyorsa annesine karşı da bir o kadar tepkili. Rol modeli ise, babasının yeni eşi Şahika.

SEVİL ÖZTÜRK - BERİL POZAM

Kadir’in sevdiği kadın. Anaokulu öğretmeni. Kadir’le üniversitede tanışır. Aradığı huzuru, güveni Kadir’de bulur. Ancak planladıkları gibi bir gelecek kuramazlar. Sevil başkasıyla evlenir, kızı Üzüm dünyaya geldikten sonra boşanırlar. Kendini Üzüm’e adar.

CANSU ERİM - ÖZGE ÖZACAR

Büşra’nın yakın arkadaşı. Bir süre önce büyük hayallerle Ödemiş’ten İstanbul’a gelmiş. Bir giyim mağazasında satış personeli. Karşısına çıkacak zengin bir erkek hayaliyle yaşamış yıllarca. Şatafata ve zenginliğe çok düşkün.

İLHAN KARAÇAM - HAKAN KURTAŞ

Ferit Karaçam’ın tek oğlu ve varisi. Babasının hastalığından sonra işlerin başına geçer. İş hayatındaki başarısına rağmen tek isteği babasının onayını almaktır. Bunun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

CEYHUN KÖMÜRCÜ - CEM USLU

Saruhanlı Köşkü’nün kahyası. Babası yerine koyduğu Mehmet Ali Saruhanlı’ya büyük bir hayranlık duyar. Çalışkan, disiplinli ve kuralcıdır. Emin Saruhanlı ve ailesine de aynı şekilde hizmet edecektir.

ZEYNEP SARUHANLI - ZEYNEP

Yaşar ve Binnur’un kızı, Kadircan’ın ikiz kardeşi. Çok okur, araştırır, bilgiyi silah olarak kullanır. Kadircan’a çok ayrı bir düşkünlüğü vardır, aşırı korumacıdır.

UĞUR BİRMAY - NİHAM OKUTUCU

Orhan Saruhanlı’nın eski sevgilisi. Özgür bir kadın. Kendi kendini yetiştirip, büyütmüş. Eğlenmeyi, hayattan zevk almayı çok iyi öğrenmiş. Bir gün bekar bir anne olacağını hiç tahmin etmemiş.

ECRİN SARUHANLI - KAYRA SIR

Yaşar ve Binnur’un küçük kızı. Sosyal medyayı ve trendleri yakından takip eder. Kendisini ve dünyayı keşfettiği yaşlarda. Ablası Zeynep ile hiç anlaşamaz, abisi Kadircan’ı çok sever, kardeşi Yusuf Emin’e sinir olur.

YUSUF EMİN SARUHANLI - YAĞIZ SAYLAĞ

Yaşar ve Binnur’un küçük oğlu. Küçük bir ilçede büyüdüğü için hareketli bir çocukluk geçirmiş. Arsada top oynayan, ağaçlara çıkan, yaramaz, atılgan, cesur bir çocuk. Adını taşıdığı dedesi Emin’i çok sever.