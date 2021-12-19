Haluk Bilginer’li Baba dizisinin kadrosu güçlenmeye devam ediyor! İşte o yeni isim...

Haluk Bilginer’li Baba dizisinin kadrosu güçlenmeye devam ediyor! İşte o yeni isim...

Başrollerinde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizi Baba, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk tanıtımı ile heyecanlandıran diziye, yeni isimler katıldı.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, sezonun en iddialı yapımlarından birisi olmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, ilk tanıtımı ile herkesin ilgisini çekti.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan efsane isim haluk Bilginer ile genç oyuncuların en başarılı ismi Tolga Sarıtaş'ı buluşturan dizi, kadro çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken diziye son okarak Kradeşlerim dizisinde yer alan ve ayrılığı ile herkesi şaşırtan Damlsu İkizoğlu katıldı.

Kardeşlerim dizisinde Melisa karakterine hayat veren ve kısa süre içerisinde yeni projesini bulan İkizoğlu, kadronun genç isimlerinden birisi oldu.

Ancak iddialı dizinin kadrosu bu kadarla sınırlı kalmazken, bir ismin daha yerini aldığı öğrenildi.

BABA DİZİSİ BOMBA GİBİ GELİYOR

Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen Baba dizisi, şimdiden heyecanı artırdı.

İlk tanıtımı ile nefes kesen diziye Nihan Okutucu katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

Zeynep Tuğçe Bayat, Taner Rumeli, Özge Özaacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu’nun rol alacağı dizinin kadrosuna katılan Okutucu'nun henüz hangi rolü canlandıracağı açıklanmadı.