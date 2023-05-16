Haluk Levent'ten depremzedeleri eleştiren seçmenlere sert tepki! "İnsan olamayız!" Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla gündeme gelen AHBAP derneği başkanı Haluk Levent, depremzedeleri eleştiren seçmenlere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha alkış topladı.

6 Şubat tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Türkiye birlik olmuş, depremzedelere yardım eli uzatmıştı. AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent de derneği ile birlikte depremzedelerin yanındaydı. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Türkiye genel seçimleri sonrasında seçim sonuçları ile deprem bölgesinde Cumhur İttifakı üstünlük kurdu. Sosyal medyada depremzede seçmenlerin Cumhur İttifakı'na oy vermesine birçok sosyal medya kullanıcılarından çirkin eleştiriler gelmeye başladı. Bazı ünlüler bu kullanıcılara destek verirken bazı ünlüler de tepkisini göstermeye başladı. Depremzedeleri hedef alanlara sert tepki! AHBAP derneği başkanı Haluk Levent de sosyal medya hesabından depremzedeleri eleştiren seçmenlere tepki gösterdi. Haluk Levent'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.