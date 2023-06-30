Hamam taşında cesur pozlar! Elçin Afacan'a yorum yağdı... Sen Çal Kapımı ve Çöp Adam dizilerinde rol alan oyuncu Elçin Afacan'ın son kareleri dikkat çekti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Elif Afacan, 2016 yılında Görevimiz Komedi isimli yarışmadan sonra 2016 yılında İçerde dizisi ile ilk kez kameralar karşısına geçti.

1991 doğumlu Elçin Afacan, asıl çıkışını Melo karakteriyle rol aldığı ve başrollerini Hande Erçel-Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı ile yakaladı.

Ardından Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan, verdiği kilolar ile dikkatleri üzerine çekti.

Hamama girdi

Instagram hesabındaki son paylaşımı ile gündeme oturan oyuncu, pozlarıyla beğeni topladı.

28 kilo veren Elçin Afacan, hamamda cesur pozlara imza attı.

Hamam taşına sere serpe uzanan Afacan, o kareleri takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncuya, binlerce beğeni geldi.