Sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden sıkça söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu, bu kez hamam pozuyla olay oldu. Ünlü spiker, hamama gidip kıyafetsiz şekilde poz verdi.

Sunduğu programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen spiker Hande Sarıoğlu, fotoğrafları ve paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde estetiksiz halleriyle konuşulan isim, Harley Quinn kılığına girmiş ve dekolteli pozlarıyla büyük beğeni toplamıştı.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğan Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştu. Eğitimini tamamladıktan sonra farklı bir sektör tercih eden Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde oynamıştı.

2010 senesinde Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında da yer alan Sarıoğlu, bir dönem Habertürk'te spor haberlerini sunmuştur. Sarıoğlu, daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle ise işine son verildiğini açıklamıştı.

Kıyafetsiz hamam pozu olay oldu!

Şimdilerde Youtube'da iddia yapan Sports Digitale kanalına transfer olan Sarıoğlu, paylaşımları ve verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor. Sarıoğlu bu kez kıyafetsiz hamam pozuyla gündeme geldi.

"Bir 2022'yi keseletip çıkacağım"

Hamamda çekildiği havlulu pozu takipçileriyle paylaşan ünlü spiker paylaşımına "Hamama giriyorum, bir 2022'yi keseletip çıkacağım" notunu ekledi.

İşte Hande Sarıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...