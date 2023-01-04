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    • Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu'ndan cesur paylaşım: "Keseletip çıkacağım"

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu'ndan cesur paylaşım: "Keseletip çıkacağım"

    Sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden sıkça söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu, bu kez hamam pozuyla olay oldu. Ünlü spiker, hamama gidip kıyafetsiz şekilde poz verdi.
    • 04.01.2023 - 16:04
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    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu'ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım'

    Sunduğu programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen spiker Hande Sarıoğlu, fotoğrafları ve paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde estetiksiz halleriyle konuşulan isim, Harley Quinn kılığına girmiş ve dekolteli pozlarıyla büyük beğeni toplamıştı.

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #1

    19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğan Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştu. Eğitimini tamamladıktan sonra farklı bir sektör tercih eden Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde oynamıştı.

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #2

    2010 senesinde Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında da yer alan Sarıoğlu, bir dönem Habertürk'te spor haberlerini sunmuştur.  Sarıoğlu, daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle ise işine son verildiğini açıklamıştı.

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #3

    Kıyafetsiz hamam pozu olay oldu!

    Şimdilerde Youtube'da iddia yapan Sports Digitale kanalına transfer olan Sarıoğlu, paylaşımları ve verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor. Sarıoğlu bu kez kıyafetsiz hamam pozuyla gündeme geldi.

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #4

    "Bir 2022'yi keseletip çıkacağım"

    Hamamda çekildiği havlulu pozu takipçileriyle paylaşan ünlü spiker paylaşımına "Hamama giriyorum, bir 2022'yi keseletip çıkacağım" notunu ekledi.

    İşte Hande Sarıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #5

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #6

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #7

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #8

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #9

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #10

    Hamamda kıyafetsiz pozuyla olay oldu! Spiker Hande Sarıoğlu ndan cesur paylaşım: 'Keseletip çıkacağım' #11


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