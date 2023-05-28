Hamdi Alkan oy kullandığı sandıktan ayrılamadı: Sandığa sıkı sıkı sarıldım Sandık başında oy kullanan ünlülerden paylaşımlar peş peşe geliyor. Ünlü yönetmen Hamdi Alkan oy kullandıktan sonra sandığa sarıldığı anları "Sandığa sıkı sıkı sarıldım..." notuyla paylaştı.

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri devam ediyor. Sabah 08:00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17:00'de sona erecek.

Vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına akın ederken, ünlü isimler de oylarını kullanmaya başladı.

Oy kullandıktan sonra sandık başında poz veren ünlülerden biri de ünlü yönetmen Hamdi Alkan oldu.

Sandığa sıkı sıkı sarıldı

Sosyal medya hesabından oy kullandığını duyuran Hamdi Alkan, sandığına sıkı sıkı sarılarak poz verdi.

Paylaşımının altına ise "Sandığa sıkı sıkı sarıldım... Seçim sonuçları ne olursa olsun, bu güzel topraklarda büyüyen birer çocuk olduğumuzu unutmadan birbirimize sarılmaktan vazgeçmeyelim. Hangi görüşten olursak olalım, hepimiz aynı sabaha uyanıyoruz. Aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bir felaket anında tek yürek olan yüreklere sahibiz. Seçimler gelip geçer... Birbirimize katabildiğimiz güzellikler, iyilikler yaşar..." notunu ekledi.