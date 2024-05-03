Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikinili pozları dikkat çekti! 'Yazı erken getirmişsin' Zeynep Alkan sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Zeynep Alkan'ın son paylaşımı dikkat çekti. İşte Alkan'ın beğeni toplayan o pozları...

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Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zeynep Alkan, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Zeynep Alkan hem özel hayatı hem de iddialı pozları ile sık sık magazin gündeminde gündeme geliyor.

Oyunculukta yapan Zeynep Alkan sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanmaktadır. Alkan'ın Instagram'da 556 bin takipçisi bulunuyor.

Zeynep Alkan son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı.

İşte Zeynep Alkan'ın dikkat çeken pozları...