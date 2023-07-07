Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikinili pozlarıyla beğeni topladı! 'Tablo gibisin' Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Zeynep Alkan'ın son Instagram paylaşımı dikkat çekti.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile sık sık gündeme gelen Zeynep Alkan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Zeynep Alkan'ın Instagram'da 580 bin takipçisi bulunuyor.

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Zeynep Alkan son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı.

Alkan'ın bikinili pozlarına takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Zeynep Alkan'ın son paylaşımı..