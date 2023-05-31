Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikinili pozlarıyla Insragramı salladı! 'Yaktın ortalığı' Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Survivor 2023'te yarışan ve geçtiğimiz haftalarda programa veda eden Zeynep Alkan'ın son Instagram paylaşımı dikkat çekti.

Survivor 2023'te yarışan ve geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda eden Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile sık sık gündeme gelen Zeynep Alkan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zeynep Alkan aşk hayatı ve iddialı pozları ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Zeynep Alkan son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Alkan'ın bikinili pozları takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Zeynep Alkan'ın son paylaşımı.. Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Zeynep Alkan'ın Instagram'da 571 bin takipçisi bulunuyor.