Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep göbeğini açtı, bronz teniyle şov yaptı! 'İşte bu bebeğim'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep göbeğini açtı, bronz teniyle şov yaptı! 'İşte bu bebeğim'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozu ile herkesin beğenisini kazandı.

13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Zeynep Alkan, 2016 Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde yer aldı.

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olan Zeynep Alkan, son zamanlarda güzelliği ile ön plana çıkmaya başladı.

2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarı'nda eğitim alan Zeynep Alkan, güzelliği ile ön plana çıktıktan sonra Youtube alanında çalışmalar yaptı.

Youtube üzerinden video ve vloglar yayınlayan Zeynep, Instagram hesabını ise aktif kullanan isimlerin arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem olan Alkan, cesur tarzı ile yine dikkatleri üzerine çekiyor.

Tatilden çektirdiği kareleri yayınlayan Zeynep Alkan, son olarak mini şortuyla poz verdi ve hayranlarından bolca yorum aldı.

Zeynep Alkan'ın tarzı

Hamdi Alkan'ın güzelliği ile olay olan kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozuyla dikkati çekti.

Mini şortu ve göbeği açık pembe üstüyle poz veren Alkan, muhteşem fiziğiyle takipçilerini mest etti.

Zeynep Alkan'ın paylaşımlarına takipçileri beğeni yağdırırken, takipçilerinden bazıları "Sen nasıl bir şeysin" , "Yok böyle bir güzellik" yorumlarında bulundu.