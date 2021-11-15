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    Hamile olduğu iddia edilmişti! Demet Akalın'dan beklenen açıklama geldi

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hamile olduğı iddia edilmişti. Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Akalın, hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 10:24
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    Hamile olduğu iddia edilmişti! Demet Akalın'dan beklenen açıklama geldi

    Geçtiğimiz günlerde kavgalı olduğu Hadise ile arasındaki buzları eriten Demet Akalın, şarkıcının markası için objektif karşısına geçmişti.

    Hadise'nin koleksiyonunda yer alan siyah bir elbiseyi giyen Akalın, çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlamıştı.

    49 yaşındaki Akalın'ın Hadise'yi etiketleyerek yaptığı paylaşım, takipçilerini heyecanlandırmıştı.

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın'ın paylaşımında en çok dikkat çeken detay ise belirginleşen göbeği olmuştu.

    Akalın'ın ikinci fotoğrafında da elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamile olduğu düşüncesini getirmişti.

    Takipçileri, Akalın'ın paylaşımının altına, "Hamile misin?" ve "Hira'ya kardeş mi geliyor?" şeklinde yorumlar yapmıştı.

    BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

    Önceki gün Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması geldi.

    Hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanlayan Akalın, "Kortizon yemekten şiştim ama hala giderim var!" ifadelerini kullandı.

    Hamile olduğu iddia edilmişti! Demet Akalın dan beklenen açıklama geldi #1

    Hamile olduğu iddia edilmişti! Demet Akalın dan beklenen açıklama geldi #2

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