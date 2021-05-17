Hamiyet kimdir? Demet ve Alişan konuğu Şarkıcı Hamiyet ve eşi hakkında bilgiler..

Hamiyet kimdir? Demet ve Alişan konuğu Şarkıcı Hamiyet ve eşi hakkında bilgiler..

Bir zamanlar şarkılarıyla gündem olan ve o yıllarda Sibel Can'a benzerliğiyle de çok konuşulan Şarkıcı Hamiyet, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki, Şarkıcı Hamiyet kimdir?

Uzun yıllardır gözlerden uzak olan Şarkıcı Hamiyet, Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Şarkıcı Hamiyet, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti.

Babasının intihar ettiğini, eski eşinden şiddet gördüğünü söyleyen ve darp edildiği gece doğum yaptığını açıklayan şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Açıklamaların ardından Şarkıcı Hamiyet'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki, Şarkıcı Hamiyet kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evliydi? İşte ŞArkıcı Hamiyet'in biyografisi...

HAMİYET KİMDİR?

1976 yılında Balıkesir'de doğan Hamiyet Sezgin'in ailesi Balıkesir'in Çayırhisar köyündendir. Babası emekli işçi, annesi ise emekli ilkokul öğretmenidir.

İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamlayan Hamiyet Sezgin, 1993 yılında mezun olmuş ve 1994 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazanmıştır. Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanışması o yıllara rastlamaktadır.

Yazları Denizli Belediye Konservatuarı'na devam etmiştir. Daha önce de Balıkesir'de bulunduğu yıllarda Balıkesir Halk Eğitim Merkezi Korosu'na devam eden Hamiyet uzun zaman Şef Sıtkı Sahil'den ders almıştır. 1996 yılında konservatuar sınavlarına girmiş ve kazanmıştır.

HAMİYET’İN EŞİ KİMDİR?

İki kere evlilik yaptığını ve maddi ve manevi çok kayıplar yaşadığını ifade eden Hamiyet, ''İki tane babasız kız çocuğu büyütüyorum.'' şeklinde açıklama yapmıştı.

İlk eşinden 2009 yılından boşanan Hamiyet 2011 yılında ikinci eşi Ömer Sami Durmuş ile evlenmiştir. ''O da hayatımın ikinci travması oldu'.' diyen Hamiyet, ''Ona sığındım onda babamı aradım.'' demişti. Hamiyet'in Ömer Sami Durmuş'tan İsminur adında bir kızı vardır.

Ömer Sami Durmuş ile boşanma sürecindeyken katıldığı bir magazin programında içini döken Hamiyet, evliliği boyunca şiddet gördüğünü iddia etmişti.

''Yalanla başlayan her şeyin sonu talandır. Her zaman doğruyu konuşmak lazım, sonu ne olursa olsun.'' diyen Hamiyet, ''İki kere evlendim başaramadım. İki mutsuz insanı mutlu etmeye çalışıyorum, benim halimi düşünebiliyor musunuz? Sürekli gülmek zorundayım, sürekli mutlu olmak, çocuklarıma bakmak zorundayım. Bir taraftan işime gücüme bakmak para kazanmak zorundayım, bir taraftan bu tür olaylara cevap vermek zorundayım. Akşam başımı yastığa koyduğumda manen çok yoruluyorum.'' şeklinde konuşmuştu.

''GÜLMEK İSTEMİYORUM, AĞLAMAK İSTİYORUM'' Yaşadığı sorunlar nedeniyle depresyona girdiğini vurgulayan Hamiyet, ''Aşırı uyuma ihtiyacı hissediyorum nedeni ise yaşadıklarımı sadece uyurken unutuyorum. Evde devamlı 'Günaydın kızlarım' diye gülücükler dağıtıyorum. Ancak böyle olmak istemiyorum, ağlamak istiyorum. Fakat ağlayamıyorum. Çocuklarımın yanında hiç ağlamam. Evin içinde hep oynuyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.