Hamsiköy sütlacına 'yumurta konur' denilince, Karadenizli kadın sinirlendi

Katıldığı TV programındaki İç Anadolulu konuğun 'Hamsiköy sütlacı yumurtalı olur' lafına sinirlenen kadın, 'Ben yapıyorum, kıpkırmızı oluyor.' dedi.

TRT'de yayınlanan Türkiye'nin Mutfağı programında jüriler, sütlaç tartışması yaşadı.

Hamsiköy sütlacının nasıl güzel pişeceğine dair başlayan tartışmada, taraflar birbirine yükseldi.

İç anadolu'yu temsilen programa katılan Muzaffer isimli jüri, Karadenizli Şaduman'ı sinirlendirdi.

"Trabzonlu olarak Hamsiköy sütlacını bilmiyorsunuz"

Hamsiköy sütlacına yumurta konulduğu konusunda ısrarcı olan Muzaffer, "Trabzonlu olarak Hamsiköy sütlacını bilmiyorsunuz siz. 15 senedir biliyorum ben. İstanbul'da yaşıyorsun, gezmiyorsun Trabzon'u." dedi.

"Yumurta olmadan da kıpkırmızı olıyor"

Muzaffer'e tepki gösteren Şaduman ise, "Gittin yedin mi? Yumurtalı mı yedin? Git Allah aşkına. Ben de evde fırınlıyorum sütlacı, yumurta olmadan kıpkırmızı oluyor. Nasıl oluyor?" dedi.

"Sütün özelliğindendir"

Yumurtasız pişince kızaran sütlacın sütün özelliği ile ilgili olduğunu söyleyen Muzaffer, Şaduman'ın "Niye korktun" demesiyle güldü.