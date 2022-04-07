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    Hamsiköy sütlacına 'yumurta konur' denilince, Karadenizli kadın sinirlendi

    Katıldığı TV programındaki İç Anadolulu konuğun 'Hamsiköy sütlacı yumurtalı olur' lafına sinirlenen kadın, 'Ben yapıyorum, kıpkırmızı oluyor.' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 16:46
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    Hamsiköy sütlacına 'yumurta konur' denilince, Karadenizli kadın sinirlendi

    TRT'de yayınlanan Türkiye'nin Mutfağı programında jüriler, sütlaç tartışması yaşadı.

    Hamsiköy sütlacının nasıl güzel pişeceğine dair başlayan tartışmada, taraflar birbirine yükseldi.

    İç anadolu'yu temsilen programa katılan Muzaffer isimli jüri, Karadenizli Şaduman'ı sinirlendirdi.

    "Trabzonlu olarak Hamsiköy sütlacını bilmiyorsunuz"

    Hamsiköy sütlacına yumurta konulduğu konusunda ısrarcı olan Muzaffer, "Trabzonlu olarak Hamsiköy sütlacını bilmiyorsunuz siz. 15 senedir biliyorum ben. İstanbul'da yaşıyorsun, gezmiyorsun Trabzon'u." dedi.

    Hamsiköy sütlacına yumurta konur denilince, Karadenizli kadın sinirlendi #1

    "Yumurta olmadan da kıpkırmızı olıyor"

    Muzaffer'e tepki gösteren Şaduman ise, "Gittin yedin mi? Yumurtalı mı yedin? Git Allah aşkına. Ben de evde fırınlıyorum sütlacı, yumurta olmadan kıpkırmızı oluyor. Nasıl oluyor?" dedi.

    "Sütün özelliğindendir"

    Yumurtasız pişince kızaran sütlacın sütün özelliği ile ilgili olduğunu söyleyen Muzaffer, Şaduman'ın "Niye korktun" demesiyle güldü.

    Hamsiköy sütlacına yumurta konur denilince, Karadenizli kadın sinirlendi #2


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