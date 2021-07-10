Hamza Yazıcı sevgilisine gelen mesajları paylaşarak isyan etti! ''Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış''

Camdaki Kız dizisinde rol alan Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülendi. Aşkın ortaya çıkmasının ardından Yazıcı, sevgilisi ile fotoğraflarına gelen çirkin mesajları ifşa etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 programı ile yıldızı parlayan ve şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren oyuncu Hamza Yazıcı, tatil sezonunu açtı.

Dizisi sezon finali yapan başarılı oyuncu, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'ya gitti.

Aşkın ortaya çıkmasının ardından Yazıcı, sevgilisi ile fotoğraflarına gelen çirkin mesajları ifşa etti. İşte o mesajlar...

''O BANA YÜRÜDÜ, BEN DE KOŞTUM''

Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı, hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirterek, ''Bana ‘sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum.'' ifadelerini kullandı.

"UMARIM SİZİN AİLELERİNİZE DE BÖYLE YORUMLAR YAPILIR"

Bu haberlerin ardından Instagram hesabından sevgilisi Forbes'e gelen çirkin mesajları ifşa eden Hamza Yazıcı, "Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır." diyerek isyan etti.

''BEYİNLERİNİZ CÜCE KALMIŞ''

29 yaşındaki Yazıcı, sözlerine, "Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın." şeklinde devam etti.