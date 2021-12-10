Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı'nın değişimi şaşkına çevirdi

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım'da Hamza'nın Amerikalı aşkı Liz karakterine hayat veren Sanem Balcı, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yer alan Emret Komutanım dizisi, geçen zamana rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.

Piyade Alayı askerlerinin alt üst ve birbirleriyle olan ilişkilerinin anlatıldığı Emret Komutanım dizisinin tekrar bölümleri günümüzde bile izlenirken, hafızalara kazınan oyuncularının şimdi neler yaptığı merak konusu oluyor.

2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde Sermiyan Midyat, bölüğün söz dinlemez, kendi bildiğini okuyan ancak bir o kadar da naif karakteri Hamza'ya hayat vermişti.

Hamza karakterinin ilk görüşte aşık olduğu Amerikalı Liz rolünü başarıyla canlandıran ünlü oyuncu Sanem Balcı'nın son hali ise merak konusu oldu.

EMRET KOMUTANIM LİZ'İN SON HALİ

Lise Defteri ve Suç Dosyası gibi dizilerde rol alan Sanem Balcı, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Oğluyla verdiği sevgi dolu pozlarla beğeni toplayan Balcı'nın yıllar içindeki değişimi ise gözlerden kaçmadı.

Uzun zamandır kameralardan uzak bir hayat süren Sanem Balcı'nın son halini görenler, büyük bir şaşkınlık yaşadı.