Hande Baladın'ı "Aracını tararım" diye tehdit etmişti! Mahkemeden çıkan karar sosyal medyayı salladı.. Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden tehdit eden ve tutuklanan şahıs ilk duruşmasına çıktı. İşte mahkemeden çıkan o karar..

ensonhaber.com

Uzun süredir gündemde yer alan milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden şahıs geçtiğimiz haftalarda tutuklanmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atarım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli büyük tepki toplamıştı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması görülen davaya tutuklu tanık Mustafa Neşeli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı.

Maç programı sebebiyle duruşmaya katılmayan Hande Baladın’ı avukatı Dilara Sasa temsil etti.

Tahliye edildi

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı yüzüne asit atmak ve aracını taramakla tehdit eden Mustafa Neşeli adlı şahıs ilk duruşmada tahliye edildi.

Mahkemede yaptığı savunmada bipolar hastası olduğunu ve gönderdiği mesajlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söyleyen sanık, Hande Baladın’dan özür dileyerek tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, üzerine atılı suçun değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Hande Baladın'ın avukatı Dilara Sasa ise sanığın Hande Baladın’a ağır içerikli ses kayıtları gönderdiğini ifade ederek, sanığın ruh sağlığıyla ilgili rapor alınmasını talep etti.