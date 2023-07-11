Hande Doğandemir bikinili pozlarını art arda sıraladı! 'Yaz Hande'si' Oyuncu Hande Doğandemir sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareler ile beğeni topladı. İşte Hande Doğandemir'in tatil pozları..

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Hande Doğandemir sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile adından söz ettiriyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunu olan 37 yaşındaki başarılı oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Hande Doğandemir Bana Masal Anlatma, Herşey Aşktan, Kaybedenler Kulübü Yolda, Gelincik ve Daha İyi Bir Yarın gibi sinema filmlerinde rol aldı.

Sosyal medyada paylaşım yapmayı seven oyuncunun her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topluyor.

Hande Doğandemir'in Instagramda 2.6 milyon takipçisi bulunuyor. Oyuncunun geçtiğimiz gün yaptığı tatil paylaşımları büyük beğeni topladı.

İşte Hande Doğandemir'in tatil pozları..