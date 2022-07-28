Hande Doğandemir cesur kıyafetiyle instagramı salladı! 'Şarap gibi kadınsın'

Güzel oyuncu Hande Doğandemir instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adeta büyüledi.Ünlü oyuncu cesur pozları ile gündeme geldi.İşte o kareler..

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir güzelliği ile sosyal medyanın dilinde.Sosyal medyada paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hande Doğandemir instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.Bol bol fotoğraf paylaşan oyuncu hayranlarının beğenisini topluyor.

Hande Doğandemir'in attığı son fotoğraflara 'Şarap gibi kadınsın' 'Bu ne güzellik' gibi onlarca yorum yapıldı.İşte Doğandemir'in o pozları..