Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında? Annemizi Saklarken 'Handan' rolüyle dönüyor!

Hande Doğandemir, yeni dizi Annemizi Saklarken ile ekranlara dönüyor. Doğandemir, dizide Handan karakterine hayat verecek. Peki Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında?

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken, 8 Aralık Çarşamba akşamı ekran macerasına başlıyor.

Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çeken Annemizi Saklarken dizisinin başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi yer alıyor.

Güneşi Beklerken, Hükümsüz, Yüzleşme, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Şubat, Leyla ile Mecnun gibi dizilerde boy gösteren Hande Doğandemir, uzun bir aranın ardından Annemizi Saklarken dizisiyle ekranlara dönüyor.

Doğandemir, dizide 'Handan' rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi dört gözle bekleyen izleyiciler, Doğandemir'in hayatına dair bilgileri merak ediyor.

Peki Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Doğandemir'in biyografisi...

ANNEMİZİ SAKLARKEN HANDAN BULUT KARAKTERİ HAKKINDA

Henüz 15’inde anne olmuş, dünün ‘’çocuk gelini’’, bugünün genç annesi Handan. 30’larını devirirken bile fiziksel olarak da, enerji olarak da üç çocuk annesi demeye bin şahit ister. Çocuklarını tabii ki çok seviyor. Ama Handan’ca seviyor. Bitmek tükenmek bilmez hayat enerjisiyle, genç olmaya, genç kalmaya doğmuş adeta. Çocuk gibi muzip, çocuk kadar korkusuz, temkinsiz, sabırsız. Masumiyeti kadar hinliği de çocuksu zira bir Handan Bulut atasözü der ki; nerede aptal olacağını biliyorsan, yeterince zekisindir!

Narsistlik boyutunda kendine düşkün. Onunki inatlaşmak! Yaşayamadığı çocukluğuyla, kimsesizliğiyle inatlaşmak. Kader sayılanla, başına gelen her kötülükle, acısına gömüldüğü ihanet ve uğradığı bütün haksızlıklarla inatlaşmak. İşte bu inatla dört elle sarılacak büyük bir trajedinin ardından Dündar’ın altın tepside sunacağı yeni hayatına.

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

22 Kasım 1985 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Hande Doğandemir, Ankara'da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden mezun olan Hande Doğandemir, üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa'nın Lilla şehrinde okudu.

Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başladı ve Akademi 35'buçukta oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılından itibaren oyunculukla eş zamanlı olarak TRT Okul'da 20 dakikalık ''Hatırlar mısınız?'' adlı arşiv programında iki yıl sunuculuk yaptı.

Sinema kariyerindeki ilk deneyiminde, Burak Aksak'ın ''Bana Masal Anlatma'' adlı filminde başrol olarak Ayperi karakterini canlandırdı. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan ''Güneşi Beklerken'' dizisinde başrolü Emre Kınay ve Kerem Bursin ile paylaştı. "Kara Kış" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile birlikte oynadı.

Aylin Zoi'nin "Mecaz" adlı müzik klibinde oynayan Doğandemir, 2015 yılında başrollerin, Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Yağmur karakterini canlandırdı.

Hande Doğandemir, Şükrü Özyıldız ile 29 Ocak 2016'da gösterime giren "Her Şey Aşktan" filminde başrolü paylaştı.

2020 yılında konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolünü canlandıran Doğandemir, son olarak Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisinde "Filiz" rolüne hayat verdi.