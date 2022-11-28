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    Hande Doğandemir'in dekolteli pozlarına alev yağdı! 'Yaktın ortalığı'

    Oyuncu Hande Doğandemir güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 37 yaşındaki oyuncunun son instagram paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..
    • 28.11.2022 - 15:34
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    Hande Doğandemir'in dekolteli pozlarına alev yağdı! 'Yaktın ortalığı'

    Ünlü oyuncu Hande Doğandemir oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Birçok dizi ve filmde rol alan Hande Doğandemir sosyal medyada paylaştığı pozlar ile adından söz ettiriyor.

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunu olan 37 yaşındaki başarılı oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

    Hande Doğandemir Bana Masal Anlatma, Herşey Aşktan, Kaybedenler Kulübü Yolda, Gelincik ve Daha İyi Bir Yarın gibi sinema filmlerinde rol aldı.

    Başarılı oyuncu rol aldığı her projede başarılı performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Sosyal medyada paylaşım yapmayı seven oyuncunun her paylaşımı beğeni topluyor.

    Hande Doğandemir'in instagramda 2.6 milyon takipçisi bulunuyor. Oyuncunun dün yaptığı paylaşımlar takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

    İşte Hande Doğandemir'in son paylaşımı..

    Hande Doğandemir in dekolteli pozlarına alev yağdı! Yaktın ortalığı #1

    Hande Doğandemir in dekolteli pozlarına alev yağdı! Yaktın ortalığı #2

    Hande Doğandemir in dekolteli pozlarına alev yağdı! Yaktın ortalığı #3

    Hande Doğandemir in dekolteli pozlarına alev yağdı! Yaktın ortalığı #4

    Hande Doğandemir in dekolteli pozlarına alev yağdı! Yaktın ortalığı #5

    Hande Doğandemir in dekolteli pozlarına alev yağdı! Yaktın ortalığı #6


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