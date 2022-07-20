Hande Erçel beyaz mayosuyla yere serildi! 'Mayon nerede'

Sosyal medyadaki pozlarıyla gündem yaratan güzel oyuncu Hande Erçel, son paylaştığı fotoğrafla büyüledi.

Başarılı ve güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.

Sen Çal Kapımı isimli dizi ve reklam filmlerinde yer alan Hande Erçel, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıkmıştı.

Uzun süredir düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşıyor.

Erçel, son olarak bir reklam için verdiği pozlarla gündem oldu.

Kusursuz fiziğini gözler önüne seren Erçel, beyaz mayosuyla görenleri büyüledi.