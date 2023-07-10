Hande Erçel bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Fiziğin şaka mı?' Yunanistan'da tatil yapan Hande Erçel verdiği bikinili pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Hande Erçel'in son Instagram paylaşımı..

Magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel cesur paylaşımlarına devam ediyor.

Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşk yaşamasıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da 30.8 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Tatilden fotoğraflarını paylaşan Hande Erçel, son paylaşımıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yunanistan'ın Santorini adasında tatil yapan ünlü oyuncunun bikinili pozları sosyal medyada gündeme oturdu.

Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o kareler milyonlarca beğeni aldı.

İşte Hande Erçel'in tatil pozları..