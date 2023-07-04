Hande Erçel bikinili tekne pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Hayat sana güzel' Ünlü oyuncu Hande Erçel İtalya tatilinde verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. İşte Hande Erçel'in son paylaşımı..

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel cesur paylaşımlarına devam ediyor.

Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşk yaşamasıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da 30.8 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.

Tatilden fotoğraflarını paylaşan Hande Erçel, son paylaşımıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

İtalya'da tatil yapan ünlü oyuncunun bikinili pozları sosyal medyada gündeme oturdu.

Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o kareler milyonlarca beğeni aldı.

İşte Hande Erçel'in tatil pozları..