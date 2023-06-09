Hande Erçel cesur pozlarıyla sosyal medyada gündeme oturdu! 'Yaktın ortalığı' Ünlü oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda katıldığı Cannes Film Festivali'nde verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. İşte Hande Erçel'in son paylaşımı..

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel cesur paylaşımlarına devam ediyor.

Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşk yaşamasıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da 30.7 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.

Hande Erçel, son olarak geçtiğimiz hafta Cannes Film Festivali'nde giydiği mor elbisesiyle verdiği yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o kareler iki milyondan fazla beğeni aldı.

Hande Erçel o paylaşımına "Özledik bence,sizce?" notunu ekledi. İşte o kareler..