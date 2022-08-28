Hande Erçel dar büstiyeriyle sosyal medyayı salladı! Fotoğrafı çeken kişi bakın kim çıktı...

Sosyal medyada adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Hande Erçel, son paylaştığı fotoğraflarıyla gündem oldu. Erçel'in paylaştığı fotoğrafa ise ilk yorum eniştesinden geldi...

Başarılı ve güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Birçok projede yer alan Erçel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında...

Özellikle Instagram'da büyük bir kitleye ulaşmayı başaran Hande Erçel, her paylaşımıyla milyonlarca beğeni topluyor.

Bir dönem Kerem Bürsin ile aşk yaşayan, son olarak Kaan Yıldırım ile adı anılan Erçel; şimdilerde aile tatili yapıyor.

Ablası Gamze Erçel ve ailesiyle şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, son pozlarıyla gündem oldu.

Beyaz minii eteği ve mavi büstiyeriyle paylaşım yapan Hande Erçel, kısa sürede 2,5 milyon beğeni topladı.

Erçel'in pozlarına eniştesi Caner Yıldırım'dan ise yorum gecikmedi.

Fotoğrafları kendisinin çektiğini belirten Caner Yıldırım, "Güzel çekmişim" yorumunda bulundu.