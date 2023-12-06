Hande Erçel siyah dekolteli elbisesiyle Instagram'ı yaktı geçti! 'Bu güzellik şaka mı' Ünlü oyuncu Hande Erçel iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. İşte Hande Erçel'in beğeni toplayan son paylaşımı..

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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel son paylaşımı ile dikkat çekti.

Bambaşka Biri dizisindeki performansıyla son dönemde adından söz ettiren Hande Erçel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile gündeme geliyor.

Bir aracın içerisinde verdiği iddialı pozlarını paylaşan Hande Erçel'in tarzına yorum yağdı.

Takipçileri ünlü oyuncunun o gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yaptı.

İşte Hande Erçel'in o pozları..

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan 30 yaşındaki Hande Erçel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ünlü oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

Siyah bir elbise üzerine beyaz bir ceket giyen Hande Erçel'in tarzı takipçileri tarafından beğeni topladı.