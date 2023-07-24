Hande Erçel fiziğiyle sosyal medyayı salladı! 'Bu güzellik halis mi' Yunanistan'da tatil yapan Hande Erçel verdiği iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Hande Erçel'in son Instagram paylaşımı..

Ünlü oyuncu Hande Erçel tatil paylaşımlarıyla magazin gündeminde dikkat çekmeye devam ediyor.

Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşk yaşamasıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da 30.9 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Yunanistan'ın Mykonos adasında tatil yapan Erçel iddialı fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Hande Erçel son paylaşımıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncunun Instagram pozları sosyal medyada gündeme oturdu. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o kareler milyonlarca beğeni aldı.

İşte Hande Erçel'in tatil pozları..